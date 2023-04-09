Наумов считает, что Дзюба может забить победный мяч в ворота «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча красно-зеленых против «Зенита» в 22-м туре РПЛ.

«Локо» сейчас на подъеме, так что петербуржцам в столице будет очень непросто. Не исключаю, что железнодорожники выиграют в воскресенье с разницей в один мяч. Возможно, этот мяч забьет Артем Дзюба, потому что он в таких играх против «бывших» всегда себя проявлял очень здорово. Вспомнить хотя бы, как это было против «Спартака». Так же, наверное, сыграет и против «Зенита», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Игра пройдет 9 апреля в Москве. Начало встречи — в 20.00 (мск).