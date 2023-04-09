Президент «Торпедо» заявил, что Клотет продолжит работать с командой вне зависимости от результатов сезона

Президент «Торпедо» Ярослав Савин поделился мнением о прогрессе команды под руководством Жозепа Клотета.

«Будет ли особенный настрой на матч со «Спартаком»? У нас на каждый матч особенный настрой. Мне кажется, они (изменения в команде после прихода нового тренера) всем видны, не только мне. Пока результат меняется, значит, значимые [изменения].

«Вне зависимости от результата текущего чемпионата мы продолжим работать [с тренером и его штабом] в следующем сезоне», — цитирует Савина ТАСС.

Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта. После этого черно-белые проиграли в РПЛ «Ростову» (1:2) и одержали победу над «Факелом» (2:0), взяв три очка третий раз в сезоне.

После 22 матчей «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.