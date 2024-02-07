Нгамале прибудет в расположение «Динамо» 7 февраля

Форвард сборной Камеруна Муми Нгамале прибудет в расположение «Динамо» на сборах в Турции 7 февраля.

«Муми Нгамале сегодня приедет в расположение «Динамо» после участия в Кубке африканских наций», — приводит ТАСС слова представителя московского клуба.

Нападающий сыграл 2 матча за сборную Камеруна в Кубке африканских наций. Его команда покинула турнир на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Нигерии (0:2).

В текущем сезоне РПЛ 29-летний игрок провел 16 матчей за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. После 18 туров бело-голубые идут на третьем месте в чемпионате России с 32 очками.