Наумов оценил целесообразность проведения матча между «Локомотивом» и «Уралом» в сильный мороз

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможности переноса матча железнодорожников с «Уралом» в рамках 18-го тура РПЛ из-за неблагоприятных погодных условий.

«Есть регламент. Согласно регламенту и надо работать. Или менять регламент. Потому что если сейчас «Локомотив» или «Урал» затеет перенос, то другая сторона станет протестовать. И будет права, ссылаясь на регламент. Поэтому никакого смысла в попытках переноса я не вижу, если не будет консенсуса между соперниками по этому вопросу. Так что, нужно просто следовать букве закона», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Ранее в «Локомотиве» показали результаты замера температуры на стадионе. За три часа до игры температура воздуха составляет минус 13 градусов.

Встреча «Локомотив» — «Урал» должна начаться в 19.00 по московскому времени.