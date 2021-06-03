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Переводчик Мурат Сасиев сменит Сухину на посту начальника «Локомотива»

14:45
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Переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев назначен новым начальником команды, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 45-летний специалист сменит на этой должности Станислава Сухину, который покинет клуб по истечении контракта.

В «Локомотиве» Сухина работал с марта 2017 года. По информации «СЭ», функционер покинет свою должность по завершении контракта, договор с ним не будет продлен в рамках новой стратегии развития клуба.

В сезоне-2020/21 «Локомотив» выиграл Кубок России и занял третье место в чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/perevodchik-murat-sasiev-naznachen-novy-m-nachal-nikom-lokomotiva-vmesto-stanislava-suhiny/

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы