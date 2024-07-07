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Сегодня, 10:40

Натхо назвал два клуба РПЛ, в которые может вернуться в будущем

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ.

— Возможно ли ваше возвращение в Россию в условный «Зенит» или «Спартак»?

— Нет, в моем возрасте (Натхо 36 лет — Прим. «СЭ»), не думаю. Если и вернусь в Россию, то это будет ЦСКА или, возможно, «Рубин». Эти клубы много значат для меня. Но на данный момент я наслаждаюсь игрой за «Партизан». Чувствую, что это мой дом. Но в футболе нельзя загадывать наперед. Посмотрим.

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. Израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.

Бибрас Натхо
ФК Партизан
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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13
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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