Натхо назвал два клуба РПЛ, в которые может вернуться в будущем

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ.

— Возможно ли ваше возвращение в Россию в условный «Зенит» или «Спартак»?

— Нет, в моем возрасте (Натхо 36 лет — Прим. «СЭ»), не думаю. Если и вернусь в Россию, то это будет ЦСКА или, возможно, «Рубин». Эти клубы много значат для меня. Но на данный момент я наслаждаюсь игрой за «Партизан». Чувствую, что это мой дом. Но в футболе нельзя загадывать наперед. Посмотрим.

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. Израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.