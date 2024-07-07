Сарвели оценил переход Глушенкова в «Зенит»
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о переходе форварда Максима Глушенкова из состава команды в «Зенит».
— Глушенков ушел в «Зенит». Рады за него?
— Максим — мой хороший друг. Все его решения я понимаю. Если ему там будет хорошо, он будет играть и станет чемпионом, я его, конечно, поздравлю. Переживаю за него.
— Не было бы круче, если бы он стал чемпионом вместе с вами в «Локомотиве»?
— Это было бы супер, — цитирует Сарвели «РБ Спорт».
Полузащитник перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с петербуржцами контракт по схеме «4+1».
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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