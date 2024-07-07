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Сегодня, 10:44

Сарвели оценил переход Глушенкова в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о переходе форварда Максима Глушенкова из состава команды в «Зенит».

— Глушенков ушел в «Зенит». Рады за него?

— Максим — мой хороший друг. Все его решения я понимаю. Если ему там будет хорошо, он будет играть и станет чемпионом, я его, конечно, поздравлю. Переживаю за него.

— Не было бы круче, если бы он стал чемпионом вместе с вами в «Локомотиве»?

— Это было бы супер, — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с петербуржцами контракт по схеме «4+1».

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
Максим Глушенков
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Натхо назвал два клуба РПЛ, в которые может вернуться в будущем

Черчесов прибыл в Петербург
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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