Сарвели оценил переход Глушенкова в «Зенит»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о переходе форварда Максима Глушенкова из состава команды в «Зенит».

— Глушенков ушел в «Зенит». Рады за него?

— Максим — мой хороший друг. Все его решения я понимаю. Если ему там будет хорошо, он будет играть и станет чемпионом, я его, конечно, поздравлю. Переживаю за него.

— Не было бы круче, если бы он стал чемпионом вместе с вами в «Локомотиве»?

— Это было бы супер, — цитирует Сарвели «РБ Спорт».