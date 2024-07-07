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Сегодня, 10:35

Агент Конате заявил, что футболист вряд ли останется в России

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, скорее всего, покинет Россию.

— Существует вероятность, что Конате останется в России?

— Нет, это вряд ли. Я, честно говоря, даже ни с кем из российских клубов не общался. Но еще не все переговоры закончены, — цитирует Селюка «РБ Спорт».

26-летний форвард покинул «Ахмат» свободным агентом после окончания сезона-2023/24. В россии он играл за «Тамбов», «Химки» и грозненский клуб.

С августа 2016-го по январь 2017 года он выстпал за «Урал».

Мохамед Конате
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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