«Нас ждут яркие победы и громкие титулы». ЦСКА поздравил Гинера с юбилеем

ЦСКА на официальном сайте поздравил президента клуба Евгения Гинера с юбилеем. Ему исполнилось 60 лет.

«Коллектив ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента Евгения Гинера с 60-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут новые яркие победы и громкие титулы!» — отмечено в поздравлении.

Под руководством Гинера красно-синие в 2005 году впервые в истории страны выиграли Кубок УЕФА, стали шестикратными (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016) чемпионами, семикратными (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) обладателями национального Кубка, столько же раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) брали Суперкубок.