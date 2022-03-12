Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с ЦСКА.

«С обороной у «Локомотива» есть проблемы. У ЦСКА выдался не самый удачный матч с «Нижним Новгородом». Забили на последних секундах. Конечно, они сделали вывод после этого матча. Я симпатизирую Березуцким. Они хорошо справляются со своей работой. Думаю, будет ничья», — сказал Баринов «СЭ».

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 12 марта на стадионе РЖД Арена (Москва, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.