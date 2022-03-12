В субботу, 12 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге уфимцы одержали победу над соперником со счетом 2:1. Всего команды встречались друг с другом три раза, два из которых в БЕТСИТИ Кубке России (те две игры выиграли нижегородцы).

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.