Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Локомотивом».

«Есть переживания перед матчем. Наши новые игроки интересные, хорошо себя показали в первом дерби. Но с «Нижним Новгородом» они играли по-другому. Они уже не блистали на футбольном поле. «Локомотив» последнюю игру выиграл. Наши тоже, но с трудом. Железнодорожники посильнее и поопытнее, чем «Нижний Новгород». В нападении у них есть неплохие ребята. Игра будет интересной! Думаю, что ЦСКА победит. У армейцев есть преимущество — стабильность», — сказал Пономарев «СЭ».

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 12 марта на стадионе РЖД Арена (Москва, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.