Лещенко: «Буду болеть за «Спартак» в матче с «Зенитом», чтобы у «Динамо» было больше шансов на чемпионство»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу бело-голубых над «Ахматом» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Прекрасный футбол, очень острый, содержательный. Молодцы! Буду болеть за «Спартак» в матче против «Зенита», чтобы питерцы потеряли очки. Так у «Динамо» будет больше шансов на чемпионство. «Спартак» — команда, с которой я дружу. Я общаюсь давно с руководством красно-белых. Буду рад, если отберут у «Зенита» очки. А кто не будет? Наверно, все болельщики надеются, что мы сравняемся с ними. Сегодня Шунин очень надежно отстоял на воротах. Ему вручили награду за 100 сухих матчей», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.