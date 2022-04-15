Степашин заявил, что «Динамо» поборется с «Зенитом» за чемпионство

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин коротко подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Удастся ли побороться с «Зенитом» за золото? Поборемся!» — заявил Степашин.

«Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.

В следующем туре бело-голубые 24 апреля сыграют в гостевом матче против московского ЦСКА.