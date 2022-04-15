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Хохлов назвал тяжелой игру «Динамо» с «Ахматом»

Георгий Скобликов
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил домашнюю победу бело-голубых в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Игра была тяжелой для «Динамо», не все получалось. Свои моменты удалось реализовать, поэтому и выиграли. Борьба будет до последнего тура. Всегда нужно бороться до самого конца. Скорее нужно обращать внимание на свою игру, чем отталкиваться от результатов соперника», — сказал Хохлов «СЭ».

После победы «Динамо» осталось на втором месте турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, имея в активе 52 очка. «Ахмат» (32 очка) идет восьмым.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Дмитрий Хохлов
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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