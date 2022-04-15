Хохлов назвал тяжелой игру «Динамо» с «Ахматом»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил домашнюю победу бело-голубых в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Игра была тяжелой для «Динамо», не все получалось. Свои моменты удалось реализовать, поэтому и выиграли. Борьба будет до последнего тура. Всегда нужно бороться до самого конца. Скорее нужно обращать внимание на свою игру, чем отталкиваться от результатов соперника», — сказал Хохлов «СЭ».

После победы «Динамо» осталось на втором месте турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, имея в активе 52 очка. «Ахмат» (32 очка) идет восьмым.