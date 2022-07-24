Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о приостановлении контракта защитника Гильермо Варелы с московским клубом.

«Он решил, ну и бог с ним. На здоровье. Он мне честно не очень то и нравился. Чем он лучше Паршивлюка? Почти никого из иностранцев не осталось, один Моро. Братья славяне, братья югославы нас поддержат», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

29-летний Варела в минувшем сезоне провел за «Динамо» 24 матча в РПЛ.

По информации «СЭ», Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».