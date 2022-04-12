Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Томаса Цорна о критике клуба со стороны бывших руководителей.

«Игры нет, потому что проблема в руководстве. Еще Цорн будет учить, кому и как высказываться? Какое отношение он имеет к клубу? Это человек без лицензии. Откуда он? Кто он? Что он сделал? Даже говорить о нем не хочу. Пусть едет в Германию. Бывшее руководство сделало клуб, это был топ-клуб не только в России, но и в Европе. А во что он превратил клуб? Это все благодаря нынешнему руководству», — заявил Баринов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее, 11 апреля, спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что критика в футболе является нормальным делом, когда она не касается дел внутри клуба.

«Локомотив» с 37 баллами занимает шестое место в Тинькофф РПЛ.