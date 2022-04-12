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«Пусть уезжает в Германию». Баринов — о словах Цорна про бывших руководителей «Локомотива»

Актер Баринов отреагировал на слова Цорна про бывших руководителей «Локомотива»
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Томаса Цорна о критике клуба со стороны бывших руководителей.

«Игры нет, потому что проблема в руководстве. Еще Цорн будет учить, кому и как высказываться? Какое отношение он имеет к клубу? Это человек без лицензии. Откуда он? Кто он? Что он сделал? Даже говорить о нем не хочу. Пусть едет в Германию. Бывшее руководство сделало клуб, это был топ-клуб не только в России, но и в Европе. А во что он превратил клуб? Это все благодаря нынешнему руководству», — заявил Баринов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее, 11 апреля, спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что критика в футболе является нормальным делом, когда она не касается дел внутри клуба.

«Локомотив» с 37 баллами занимает шестое место в Тинькофф РПЛ.

ФК Локомотив (Москва)
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
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 - : -
17.04 14:00
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 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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Дмитрий Полоз

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