«Адриано начинает стучать по окну и заряжать: «Мы чемпионы!» Ребров вспомнил историю о бразильце «Спартака»
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил экс-форварда красно-белых Луиса Адриано с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполнилось 35 лет.
«Сегодня 35 лет Луису Адриано — одному из самых сильных нападающих, с которым мне доводилось играть в одной команде, — написал Ребров в Telegram-канале. - И я очень рад, что это время мы провели с большой пользой для клуба.
Техничный, умный форвард, бомбардир на поле. А в обычной жизни человек, который всегда располагал к себе открытой улыбкой и знанием русского языка.
Вспоминаю один классный момент, когда ехали из отеля на чемпионскую игру против «Терека». Вроде уже 1-е место за нами, но все равно в автобусе обычно предматчевый настрой, тишина. И вдруг на подъезде к стадиону с задних рядов Адри начинает стучать по окну и заряжать: «Мы чемпионы, мы чемпионы». Вся команда подхватывает и продолжает: «Оле, ола, вперед, «Спартак-Москва». Вот таким внезапным мог быть этот парень! С днем рождения, Микки».
Луис Адриано выступал в «Спартак» с 2017 по 2019 год. Он провел за команду 59 матчей и забил 19 голов. В 2017 году он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также Луис Адриано выступал за «Шахтер», «Милан», «Интернасьонал» и Палмейрас. В настоящий момент он является игроком турецкого «Антальяспора».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0