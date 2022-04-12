«Адриано начинает стучать по окну и заряжать: «Мы чемпионы!» Ребров вспомнил историю о бразильце «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил экс-форварда красно-белых Луиса Адриано с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполнилось 35 лет.

«Сегодня 35 лет Луису Адриано — одному из самых сильных нападающих, с которым мне доводилось играть в одной команде, — написал Ребров в Telegram-канале. - И я очень рад, что это время мы провели с большой пользой для клуба.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Техничный, умный форвард, бомбардир на поле. А в обычной жизни человек, который всегда располагал к себе открытой улыбкой и знанием русского языка.

Вспоминаю один классный момент, когда ехали из отеля на чемпионскую игру против «Терека». Вроде уже 1-е место за нами, но все равно в автобусе обычно предматчевый настрой, тишина. И вдруг на подъезде к стадиону с задних рядов Адри начинает стучать по окну и заряжать: «Мы чемпионы, мы чемпионы». Вся команда подхватывает и продолжает: «Оле, ола, вперед, «Спартак-Москва». Вот таким внезапным мог быть этот парень! С днем рождения, Микки».

Луис Адриано выступал в «Спартак» с 2017 по 2019 год. Он провел за команду 59 матчей и забил 19 голов. В 2017 году он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также Луис Адриано выступал за «Шахтер», «Милан», «Интернасьонал» и Палмейрас. В настоящий момент он является игроком турецкого «Антальяспора».