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«Адриано начинает стучать по окну и заряжать: «Мы чемпионы!» Ребров вспомнил историю о бразильце «Спартака»

Ребров назвал Луиса Адриано одним из самых сильных нападающих
Читать «СЭ» в
Луис Адриано.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил экс-форварда красно-белых Луиса Адриано с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполнилось 35 лет.

«Сегодня 35 лет Луису Адриано — одному из самых сильных нападающих, с которым мне доводилось играть в одной команде, — написал Ребров в Telegram-канале. - И я очень рад, что это время мы провели с большой пользой для клуба.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Техничный, умный форвард, бомбардир на поле. А в обычной жизни человек, который всегда располагал к себе открытой улыбкой и знанием русского языка.

Вспоминаю один классный момент, когда ехали из отеля на чемпионскую игру против «Терека». Вроде уже 1-е место за нами, но все равно в автобусе обычно предматчевый настрой, тишина. И вдруг на подъезде к стадиону с задних рядов Адри начинает стучать по окну и заряжать: «Мы чемпионы, мы чемпионы». Вся команда подхватывает и продолжает: «Оле, ола, вперед, «Спартак-Москва». Вот таким внезапным мог быть этот парень! С днем рождения, Микки».

Луис Адриано выступал в «Спартак» с 2017 по 2019 год. Он провел за команду 59 матчей и забил 19 голов. В 2017 году он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также Луис Адриано выступал за «Шахтер», «Милан», «Интернасьонал» и Палмейрас. В настоящий момент он является игроком турецкого «Антальяспора».

Артем Ребров
Луис Адриано
ФК Спартак (Москва)
0
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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