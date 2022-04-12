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В «Динамо» прокомментировали трансфер 17-летнего полузащитника Кенфака

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с полузащитником Оливье Кенфаком.

«Оливье невероятно хорош для своих лет. В нём виден большой талант, а границы перспектив развития крайне широки. Уверены, что сотрудничество с этим футболистом принесёт немало пользы «Динамо», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Бувача.

«Динамо» объявило о подписании контракта с 17-летним Кенфаком сегодня, 12 апреля. Соглашение с футболистом действует до мая 2024 года.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, у самого игрока есть российский паспорт.

Источник: https://t.me/fcdynamo2/299
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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