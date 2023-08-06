Сергеев о поражении от «Динамо»: «В концовке нам не повезло»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 3-го тура РПЛ.

«Мой гол спасительный? Нет. Это футбол. Где-то сильно больше повезло «Динамо». Их поздравляю с победой. Мы будем делать выводы, идти дальше. Почему после моего гола мы сбавили в плане куража? Так получилось. Мы атаковали, атаковали, а забило «Динамо». В первом тайме они играли лучше, во втором тайме — мы, но в концовке нам не повезло», — сказал Сергеев.

Сергеев также ответил на вопрос, является ли это поражение неожиданным, учитывая результаты «Динамо» на старте сезона.

«Ну почему? «Динамо» — хорошая команда, у них хороший коллектив, новый тренер, новые эмоции. Они показывают такой футбол... Интересный матч дальше будет», — добавил Сергеев.