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Сергеев о поражении от «Динамо»: «В концовке нам не повезло»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 3-го тура РПЛ.

«Мой гол спасительный? Нет. Это футбол. Где-то сильно больше повезло «Динамо». Их поздравляю с победой. Мы будем делать выводы, идти дальше. Почему после моего гола мы сбавили в плане куража? Так получилось. Мы атаковали, атаковали, а забило «Динамо». В первом тайме они играли лучше, во втором тайме — мы, но в концовке нам не повезло», — сказал Сергеев.

Сергеев также ответил на вопрос, является ли это поражение неожиданным, учитывая результаты «Динамо» на старте сезона.

«Ну почему? «Динамо» — хорошая команда, у них хороший коллектив, новый тренер, новые эмоции. Они показывают такой футбол... Интересный матч дальше будет», — добавил Сергеев.

Иван Сергеев
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Сергеев после поражения «Зенита» от «Динамо»: «Не сказал бы, что нас перестали бояться»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Краснодар – Пари НН
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5.08 15:00
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Рубин – Спартак
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5.08 17:30
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Балтика – Факел
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6.08 19:00
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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Александр Соболев

Спартак

 2
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Оренбург

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И К Ж
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