«Спартак» и «Краснодар» набрали по 9 очков: турнирная таблица РПЛ
В воскресенье, 6 августа, завершился 3-й тур чемпионата России. Без потерь стартовый отрезок прошли «Спартак» и «Краснодар» (по 9 очков). По 7 очков набрали «Крылья Советов» и «Урал». На 5-й строчке расположился ЦСКА (6 очков).
ЦСКА разгромил «Локомотив», «Динамо» вырвало победу над «Зенитом»: результаты всех матчей 3-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Спартак
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9-4
|
9
|
2
|
Краснодар
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6-1
|
9
|
3
|
Крылья Советов
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10-5
|
7
|
4
|
Урал
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4-1
|
7
|
5
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8-5
|
6
|
6
|
Зенит
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-4
|
4
|
7
|
Локомотив
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-7
|
4
|
8
|
Динамо
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-8
|
4
|
9
|
Ростов
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-7
|
4
|
10
|
Ахмат
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-6
|
3
|
11
|
Сочи
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
12
|
Балтика
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-5
|
3
|
13
|
Рубин
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4-7
|
2
|
14
|
Оренбург
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-6
|
1
|
15
|
Пари НН
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0-3
|
1
|
16
|
Факел
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-8
|
0
В матчах 4-го тура встречаются: 11 августа «Урал» — «Спартак» (18:00),
12 августа «Локомотив» — «Крылья Советов» (15:00), «Оренбург» — «Краснодар» (17:30), «Ростов» — «Рубин» (20:00),
13 августа «Динамо» — «Балтика» (15:00), «Зенит» — «Факел» (17:30), ЦСКА — «Сочи» (20:00),
14 августа «Пари НН» — «Ахмат» (19:30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0