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Сегодня, 22:23

«Спартак» и «Краснодар» набрали по 9 очков: турнирная таблица РПЛ

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В воскресенье, 6 августа, завершился 3-й тур чемпионата России. Без потерь стартовый отрезок прошли «Спартак» и «Краснодар» (по 9 очков). По 7 очков набрали «Крылья Советов» и «Урал». На 5-й строчке расположился ЦСКА (6 очков).

ЦСКА разгромил «Локомотив», «Динамо» вырвало победу над «Зенитом»: результаты всех матчей 3-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Спартак

3

3

0

0

9-4

9

2

Краснодар

3

3

0

0

6-1

9

3

Крылья Советов

3

2

1

0

10-5

7

4

Урал

3

2

1

0

4-1

7

5

ЦСКА

3

2

0

1

8-5

6

6

Зенит

3

1

1

1

5-4

4

7

Локомотив

3

1

1

1

7-7

4

8

Динамо

3

1

1

1

7-8

4

9

Ростов

3

1

1

1

4-7

4

10

Ахмат

3

1

0

2

5-6

3

11

Сочи

3

1

0

2

3-4

3

12

Балтика

3

1

0

2

3-5

3

13

Рубин

3

0

2

1

4-7

2

14

Оренбург

3

0

1

2

3-6

1

15

Пари НН

3

0

1

2

0-3

1

16

Факел

3

0

0

3

3-8

0

В матчах 4-го тура встречаются: 11 августа «Урал» — «Спартак» (18:00),

12 августа «Локомотив» — «Крылья Советов» (15:00), «Оренбург» — «Краснодар» (17:30), «Ростов» — «Рубин» (20:00),

13 августа «Динамо» — «Балтика» (15:00), «Зенит» — «Факел» (17:30), ЦСКА — «Сочи» (20:00),

14 августа «Пари НН» — «Ахмат» (19:30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 2 : 1
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 2 : 3
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 1 : 2
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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