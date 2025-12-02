Защитник ЦСКА Виктор считает РПЛ сильным чемпионатом

Бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор сравнил чемпионаты России и Бразилии

— Российский чемпионат очень тяжелый, у отдельных команд очень высокое качество. В Бразилии с мячом команды играют больше, там нет физического противостояния. Там чуть лучше играть.

— Аллерандро номинировали на гол Пушкаша. Как считаешь, у него есть шансы на победу?

— Видел его гол, я был в Бразилии в тот момент. У него огромные шансы выиграть. Возможно, есть еще два игрока, которые могут с ним потягаться, но мы болеем за него.

— Что можешь сказать о «Краснодаре»?

— Это очень высококачественная команда, все позиции очень высококлассные. Мы должны сосредоточиться на наших сильных сторонах, на том хорошем, что мы показали против них.

— Как оценишь свои полгода в ЦСКА?

— Оцениваю как хорошие. Одна-две игры, может, не были такими хорошими. В остальном все было нормально.

— Как проходит конкуренция с Лукиным?

— Здоровое соперничество. А главный тренер решает, кто будет играть.

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.