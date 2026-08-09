Шварц — о победе над махачкалинским «Динамо»: «Нам пришлось потратить время, чтобы вкатиться в игру»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Это была очень сложная игра, нам пришлось потратить время, чтобы вкатиться. Видели, как соперник играл в первых турах. Победой довольны, но нужно улучшать игру. Окишор хорошо вышел, все ребята на скамейке были готовы к игре», — сказал тренер после матча.

Бело-голубые с 4 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 14.30 по московскому времени.