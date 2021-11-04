Нападающий «Уфы» Агаларов признан лучшим игроком месяца в РПЛ

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим игроком октября в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем месяце 21-летний россиянин забил 3 гола в 4 матчах. Помимо Агаларова на награду претендовали Ярослав Ракицкий, Клаудиньо (оба — «Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи») и Чидера Эджуке (ЦСКА).

Гамид Агаларов стал лучшим игроком октября! ?

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Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова ?

?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/8d4Tivh9Yh — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021

После 13 туров Тинькофф РПЛ Агаларов является лучшим бомбардиром турнира с 11 голами в 13 играх.