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Нападающий «Уфы» Агаларов признан лучшим игроком месяца в РПЛ

Форвард «Уфы» Агаларов стал лучшим игроком октября в РПЛ
11:08
Гамид Агаларов. Фото ФК «Уфа»
Гамид Агаларов. Фото ФК «Уфа»
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим игроком октября в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем месяце 21-летний россиянин забил 3 гола в 4 матчах. Помимо Агаларова на награду претендовали Ярослав Ракицкий, Клаудиньо (оба — «Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи») и Чидера Эджуке (ЦСКА).

После 13 туров Тинькофф РПЛ Агаларов является лучшим бомбардиром турнира с 11 голами в 13 играх.

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Иван Торопцев все материалы автора

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