ЦСКА поздравил Мухина с днем рождения

ЦСКА поздравил своего полузащитника Максима Мухина с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнилось 20 лет.

«Поздравляем с днем рождения полузащитника ЦСКА Максима Мухина!» — говорится в сообщении.

Мухин подписал контракт с ЦСКА в мае 2021 года. Всего он провел 12 матчей за клуб. Кроме того, у него 5 матчей за сборную России.