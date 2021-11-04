ЦСКА поздравил Мухина с днем рождения
10:32
ЦСКА поздравил своего полузащитника Максима Мухина с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнилось 20 лет.
«Поздравляем с днем рождения полузащитника ЦСКА Максима Мухина!» — говорится в сообщении.
Мухин подписал контракт с ЦСКА в мае 2021 года. Всего он провел 12 матчей за клуб. Кроме того, у него 5 матчей за сборную России.
Поздравляем с днём рождения полузащитника #ЦСКА Максима Мухина! ?? pic.twitter.com/wS2GYojNqS— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 4, 2021
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