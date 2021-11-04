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Агент Ракицкого: «Ищем варианты продолжения карьеры»

12:00
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Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого заявил, что его клиент ждет предложения по продлению контракта от петербургского клуба.

«Ракицкий ждет предложения от «Зенита», — приводит слова Шаблия РИА Новости. — Ярослав все нравится в петербургского клубе, но ищем варианты продолжения карьеры. Он хорошо выглядит и к нему сейчас много интереса».

Ракицкий перешел в «Зенит» 28 января 2019 года. В составе петербургского клуба защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка страны. Контракт 32-летнего украинца заканчивается в конце сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211104/rakitskiy-1757689396.html

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