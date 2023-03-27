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Нападающий «Торпедо» Стефанович похвастался спортивной карьерой своих родителей

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Форвард «Торпедо» Илья Стефанович рассказал о карьере матери в волейболе.

«Мама с «Галатасараем» занимала третье место в волейбольном аналоге Лиги Европы. Чемпионка СССР, мастер спорта. Даже с Балаково что-то выигрывала. Но для меня самое громкое — как она вырвалась за границу в непростые для всех россиян 90-е.

Папа тоже из спорта. По юношам играл в футбол. С мамой познакомился в институте и там принял: мама профессионально играет, а он следует за ней нога в ногу. Позже, уже при мне, он работал в Балаково администратором, потом начальником команды. Они всегда рядом, папа умел подстраиваться. Человек-оркестр.

Тащила ли мама меня в волейбол? Да, с волейболом у меня нормально. Играл в волейбольной школе, лет в 13-15 ездил на турниры с командой, которую тренировал папа. Зона Урал-Западная Сибирь, ничего серьезного", — приводит слова Стефановича Sport24.

26-летний Стефанович перешел в «Торпедо» из «Волгаря» в феврале этого года. Он провел 3 матча в текущем сезоне РПЛ и отличился одним забитым мячом. Автозаводцы с 8-ю набранными очками занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-vyrvalas-za-granitsu-v-neprostyye-90-ye-forvard-torpedo-stefanovich-o-karyere-materi-v-voleybole
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

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