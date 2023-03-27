Форвард «Торпедо» Стефанович: «Меня просто не воспринимали всерьез в академии «Локомотива»

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал о времени, проведенном в академии московского «Локомотива».

«Я пробыл в «Локомотиве» с августа до декабря 2014-го. Почему так мало? Все просто и смешно: банально не было загранпаспорта. Не смог поехать с дублем на сборы.

Для меня и сборы тогда было все равно что в сборную попасть. Нечто нереальное! Там же тогда были Миранчуки, Баринов, Довбня, Макаров.

С кем-то из них подружился? Со мной начал общаться только один человек. Я приехал деревенским пацаном в не самую честную московскую жизнь. В локомотивскую движуху, где коллектив уже несколько лет как устоялся. И меня хреново приняли, честно говоря.

Как это проявлялось? Просто игнорировали. После тренировок кто-то подпихнет. Я еще особо не выделялся — и сейчас не скажу, что технарь, но тогда был реально деревяшкой. Меня просто не воспринимали всерьез. Я бегал там, где не бегали другие, выкладывался за счет морально-волевых качеств. Старался, пыхтел, работал", — приводит слова Стефановича Sport24.

26-летний Стефанович перешел в «Торпедо» из «Волгаря» в феврале этого года. Он провел 3 матча в текущем сезоне РПЛ и отличился одним забитым мячом. Автозаводцы с 8-ю набранными очками занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.