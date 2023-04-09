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Сегодня, 14:17

Йорди Рейна: «Я хочу как можно больше времени провести в России. Русские люди очень приветливые»

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал про свою адаптацию в России.

«Мне нравится российский футбол, я уже привык, хочу забить как можно больше мячей. Я очень счастлив в Москве. «Лужники» — прекрасный стадион, один из самых лучших, на которых я играл. Знаю, что на нем проходил финал чемпионата мира в 2018 году. В Америке есть классные стадионы, но таких, как этот, нет. Мне безумно нравится Москва, это большой, прекрасный город, хоть и сильно отличается от городов США. Мне нравится русская культура, люди. Я хочу как можно больше времени провести в России. Русские люди очень приветливые», — приводит «РБ Спорт» слова форварда.

Перуанский футболист стал игроком «Торпедо» 20 февраля этого года. Последние шесть лет игрок провел в МЛС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/jordi-rejna-v-rossii-ya-chuvstvuyu-sebya-prekrasno-kak-v-ssha-russkie-privetlivy-e-lyudi/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Йорди Рейна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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