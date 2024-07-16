Зобнин: «Горшков? У «Спартака» есть ребята, которые не слабее на этой позиции»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит». Игроком интересовался московский клуб.

«У нас есть наши ребята, которые не слабее точно, а сильнее на этой позиции. Есть Хлусевич, Тавареш, Рябчук. Много футболистов на эту позицию. Это выбор Юрия», — сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

25-летний защитник в июне стал игроком команды из Санкт-Петербурга. Он перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Контракт Горшкова рассчитан до лета 2027 года.