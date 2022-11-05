Матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» в этом году может не состояться

Товарищеская встреча «Сепахан» — «Зенит», которая изначально планировалась на 27 ноября, может не состояться в этом году по не зависящим от обоих клубов причинам.

После того, как на эту дату назначили игру 6-го тура Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком», спарринг хотели перенести матч на 3 или 4 декабря.

Однако наши иранские источники предполагают, что и в эти сроки спарринг не состоится. При этом обе стороны в нем заинтересованы, так что матч может пройти в начале следующего года — но, не исключено, не в Исфахане, где базируется «Сепахан», а на нейтральном поле.

При этом сценарии питерцы уйдут в отпуск сразу после кубковой встречи с красно-белыми. Подготовку ко второй части сезона команда Сергея Семака начнет 15 января: запланированы два зарубежных сбора — скорее всего, один в Дохе, другой в Дубае.