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Сегодня, 16:26

Матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» в этом году может не состояться

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Эмблема «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Товарищеская встреча «Сепахан» — «Зенит», которая изначально планировалась на 27 ноября, может не состояться в этом году по не зависящим от обоих клубов причинам.

После того, как на эту дату назначили игру 6-го тура Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком», спарринг хотели перенести матч на 3 или 4 декабря.

Однако наши иранские источники предполагают, что и в эти сроки спарринг не состоится. При этом обе стороны в нем заинтересованы, так что матч может пройти в начале следующего года — но, не исключено, не в Исфахане, где базируется «Сепахан», а на нейтральном поле.

При этом сценарии питерцы уйдут в отпуск сразу после кубковой встречи с красно-белыми. Подготовку ко второй части сезона команда Сергея Семака начнет 15 января: запланированы два зарубежных сбора — скорее всего, один в Дохе, другой в Дубае.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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28%

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П2

23%

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19%

2.30
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Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

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3.10

ИТБ2 (1.5)

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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
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5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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