Сарвели об игре «Сочи»: «Видна работа тренера»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели подвел итоги матча против «Ростова» (3:0) в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Я лично в шоке от того, как играет «Сочи». Быстро, остро, в атаку. Ожидали ли вы, что футбол Бердыева будет таким?

— Очень приятно, что вы так говорите о нашей игре, что у вас такие ощущения от той игры, которую вы увидели. Видна работа тренера.

— По игре с «Краснодаром» в принципе ощущения были те же. Как вы так быстро перестроились и стали играть в другой футбол?

— Не знаю. Все работаем. Собрались практически месяц назад. Это немалый срок, чтобы какие-то азы понять, да и тренера вообще. Не до конца, но поверхностно этого хватает.

— Бердыев в трех словах?

— Уверенный, настойчивый и сконцентрированный. И команда собранная, он не дает расслабиться. Не в плане, что он терроризирует, а просто держит в тонусе.

— Думали, что он будет строгий жесткий. Такого нет?

— Нет. Он не дает расслабиться и иногда может поговорить на высоких тонах. Но это нормально. Когда на тренировке что-то не можем сделать, надо иногда повысить голос, и все получается.