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Сарвели об игре «Сочи»: «Видна работа тренера»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели подвел итоги матча против «Ростова» (3:0) в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Я лично в шоке от того, как играет «Сочи». Быстро, остро, в атаку. Ожидали ли вы, что футбол Бердыева будет таким?

— Очень приятно, что вы так говорите о нашей игре, что у вас такие ощущения от той игры, которую вы увидели. Видна работа тренера.

— По игре с «Краснодаром» в принципе ощущения были те же. Как вы так быстро перестроились и стали играть в другой футбол?

— Не знаю. Все работаем. Собрались практически месяц назад. Это немалый срок, чтобы какие-то азы понять, да и тренера вообще. Не до конца, но поверхностно этого хватает.

— Бердыев в трех словах?

— Уверенный, настойчивый и сконцентрированный. И команда собранная, он не дает расслабиться. Не в плане, что он терроризирует, а просто держит в тонусе.

— Думали, что он будет строгий жесткий. Такого нет?

— Нет. Он не дает расслабиться и иногда может поговорить на высоких тонах. Но это нормально. Когда на тренировке что-то не можем сделать, надо иногда повысить голос, и все получается.

ФК Ростов
ФК Сочи
Владислав Сарвели
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Нападающий «Сочи» Сарвели рассказал о целях команды на вторую часть сезона РПЛ
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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