Комличенко: «Ростов» по раскладам потерял шансы выиграть турнир? Пофигу»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями после завершения матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (0:3).

— «Ростов» по раскладам потерял шансы выиграть турнир? Наверное, да. Пофигу? Да. Какая была цель на матч с «Сочи»? Не прям, что-то готовили. Мы старались. Байрамян в порядке, да, еще бы попадал с левой в дальнюю. Старались выполнять, что тренировали — выход из обороны, атака, позиционная атака, оборона. А получилось или нет, это второй вопрос. Наверное, больше нет. «Сочи» всегда хорошо играл. Наверное, Курбан Бекиевич внес какие-то изменения. Мы не ждали, что они будут автобусом играть. Они это и показали.

— То есть Карпин спокойно относится к такому счету?

— Неспокойно. Понятно, что у нас будет теория, разговоры, чтобы мы не повторили тех ошибок. Там такие ошибки индивидуальные. Ну что сказать. Не отдавать чужому или не привозить. Это нормальный человеческий фактор. Мастерство футболиста на фоне нагрузок. Понятно, будут разборы, будут разбирать.

— «Ростов» проиграл по пенальти первый матч, сегодня крупное поражение. Что можно сказать болельщикам команды, чтобы они не переживали за выступление команды во второй части?

— Результат сейчас не так важен, как в чемпионате. Мы и в чемпионате бывает показываем не лучшую игру, но результат есть за счет каких-то наших качеств, которые проявляем на 120%. Но и сами болельщики должны видеть, что форма, составы неоптимальные. Надо с понимание отнестись. Это сборы и результат не так важен, как получение нагрузки, которая нужна.

Лучше сейчас на сборах где-то сыграть плохо. Пусть на нас не настраиваются, зато в сезоне потом будем делать по-другому.

— За месяц в Эмиратах не надоело?

— Мне нет. У меня семья тут. Мне хорошо. Я стараюсь балансировать между работой, тренировками и отдыхом.