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Сегодня, 19:23

Нападающий «Сочи» Сарвели рассказал о целях команды на вторую часть сезона РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал о целях команды на вторую часть сезона РПЛ.

— Понятно, что «Сочи» не может быть доволен своим положением в таблице. Какая цель у команды и лично у тебя?

— Цель команды — играть хорошо, так же, как сегодня, забивать голы и радовать болельщиков. Я очень рад, что Курбан Бекиевич пришел в команду. Моя цель — играть, забивать голы, попадать в сборную, двигаться дальше. Сколько голов? В том году я забил девять, в этом было бы неплохо забить десять.

— Мелкадзе — твой лучший партнер по нападению?

— Надеюсь. Верю в это.

Уходя на перерыв, команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице с 25 набранными очками.

ФК Сочи
Владислав Сарвели
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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