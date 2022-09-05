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5 сентября, 23:36

«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко потроллил голкипера «Торпедо» Егора Бабурина после завершения матча 8-го тура РПЛ.

В концовке встречи ростовчане вырвали победу, реализовав пенальти в уже компенсированное время — 1:0.

Причем голкипер дважды отбивал удар, но главный арбитр встречи Ян Борбровский дважды требовал перебить удар. Отметим, что один их промахов допустил как раз Комличенко.

После завершения игры Бабурин давал комментарий журналистам. Проходящий мимо Комличенко пошутил: «Телега, третий бери».

Отметим, что права на Бабурина принадлежат как раз «Ростову», а в «Торпедо» он играет на правах аренды.

Егор Бабурин
Николай Комличенко
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
26
3
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
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 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
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 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
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 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 1 : 2
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

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Сочи

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П
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ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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 2 1 1
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