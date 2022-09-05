«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко потроллил голкипера «Торпедо» Егора Бабурина после завершения матча 8-го тура РПЛ.

В концовке встречи ростовчане вырвали победу, реализовав пенальти в уже компенсированное время — 1:0.

Причем голкипер дважды отбивал удар, но главный арбитр встречи Ян Борбровский дважды требовал перебить удар. Отметим, что один их промахов допустил как раз Комличенко.

После завершения игры Бабурин давал комментарий журналистам. Проходящий мимо Комличенко пошутил: «Телега, третий бери».

Отметим, что права на Бабурина принадлежат как раз «Ростову», а в «Торпедо» он играет на правах аренды.