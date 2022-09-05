Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»

Осипенко заявил, что в подготовке «Ростова» к матчам нет никаких секретов

Защитник «Ростова» Максим Осипенко после матча 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0), прокомментировал выступления клуба на старте текущего сезона чемпионата России.

— «Ростов» очень удачно начал сезон. С чем вы это связываете?

— Мы провели хорошо и концовку того сезона, и начало этого. Команда сыгрывается — с этим и связываю.

— В чем секрет этого «Ростова»?

— Да нет секрета, каждый работает на тренировках, а потом это все сказывается на играх. Каждый старается выполнить те требования, которые предъявляет тренер.

— Что еще должно произойти, чтобы люди поняли, что Fan ID — это зло?

— Все все видят, все все понимают. От того, что я что-то скажу, ничего не поменяется. Смысла в этом нет.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми турах. В следующем туре клуб под руководством Валерия Карпина 11 сентября на своем поле примет «Спартак».