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Сегодня, 11:50

Сычевой: «Жил на 20 тысяч в месяц, а теперь меня показывают по ТВ»

Сычевой рассказал, за счет чего у него произошел такой взлет в карьере
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, за счет чего произошел такой взлет в его карьере.

— Вам порой не кажется, что с вами происходит что-то невероятное? Еще пару лет назад вы играли в чемпионате Крыма, а теперь считаетесь главным открытием РПЛ? Это не сказка?

— Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. А еще и конкурирую с такими игроками, как Малком, Промес, Соболев, и многими другими. Конечно, это приятно. И это сказка. И все это благодаря Богу. Он мне дал такую возможность проявить себя в РПЛ.

— Вы религиозный человек?

— Да. Я каждую неделю хожу в церковь, перед игрой захожу. Когда выступал в Крыму, каждый день молился, чтобы Бог дал мне почувствовать, каково это играть в РПЛ. Вот он меня и вознаградил за ту работу, которую я выполнял.

— Получается, вы стали отличным примером для остальных крымских игроков, которые со следующего сезона, видимо, смогут выступать в чемпионате России.

— Посмотрим. Секрет тут один. Главное — работать.

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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Сычевой ответил на вопрос, может ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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