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Сегодня, 11:50

Дмитрий Булыкин: «Главное, чтобы Сычевой не повторил путь Агаларова»

Дмитрий Булыкин оценил игру Сычевого в этом сезоне
Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает об игре форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в этом сезоне РПЛ. Он отметил, что в этом розыгрыше футболист хорошо себя проявляет.

«Посмотрим, как сложится его карьера дальше. Переход в топ-клуб? Честно, рано еще говорить об этом. К тому же, здесь нужно угадать с клубом. У нас же перед глазами есть свежий пример с Агаларовым», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

26-летний форвард в этом сезоне сыграл за «Оренбург» 14 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 13 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-glavnoe-chtoby-sy-chevoj-ne-povtoril-put-agalarova/
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
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