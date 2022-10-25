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Сегодня, 11:35

Сычевой ответил на вопрос, может ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, на счету которого 11 голов в чемпионате, порассуждал о бомбардирской гонке.
— Вы сейчас соперничаете с Промесом в гонке бомбардиров. Может, выиграете этот спор и поменяетесь?

— Ну... Тогда не только поменяемся. Еще и посидим где-то.

— А реально стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре. А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира.

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

Квинси Промес
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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