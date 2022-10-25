Сычевой ответил на вопрос, может ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, на счету которого 11 голов в чемпионате, порассуждал о бомбардирской гонке.

— Вы сейчас соперничаете с Промесом в гонке бомбардиров. Может, выиграете этот спор и поменяетесь?

— Ну... Тогда не только поменяемся. Еще и посидим где-то.

— А реально стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре. А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира.