Круговой: «Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» тоже кто-то должен»

Защитник «Зенита» Данил Круговой, которого перевели во вторую команду сине-бело-голубых, пошутил, что мог бы играть за «Реал».

«Я бы мог играть за «Реал». Но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть», — сказано в видео, которое 25-летний футболист опубликовал в соцсетях.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА. Футболист перейдет в московский клуб летом. После анонса сделки «Зенит» объявил о переводе защитника во вторую команду.

Круговой выступал за «Зенит» с 2019 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 голевых передач.