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17 марта, 08:28

Круговой: «Я мог бы играть за «Реал», но и за «Зенит-2» тоже кто-то должен»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой, которого перевели во вторую команду сине-бело-голубых, пошутил, что мог бы играть за «Реал».

«Я бы мог играть за «Реал». Но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть», — сказано в видео, которое 25-летний футболист опубликовал в соцсетях.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА. Футболист перейдет в московский клуб летом. После анонса сделки «Зенит» объявил о переводе защитника во вторую команду.

Круговой выступал за «Зенит» с 2019 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 голевых передач.

Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК Зенит-2
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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Рубин – Ахмат
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