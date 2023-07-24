Личка — о возможном переходе Чавеса: «Просто жду, когда все получится»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о потенциальном новичке мексиканце Луисе Чавесе.

— Чавес сам выкупит свой трансфер? Об этом мне неизвестно. Я просто жду, когда все получится, когда он приедет и все. Эти вещи не для меня, этим занимается руководство.

— Член совета директоров Дмитрий Гафин говорил, что есть шанс увидеть Чавеса в аэропорту через какое-то время.

— Этой информацией я не владею.

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

В субботу, 22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими клубами из-за санкций, направленных в адрес России.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.