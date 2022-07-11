Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе в команду железнодорожников.

— Хотелось бы подробнее поговорить с тобой о переходе в «Локомотив». Когда ты впервые узнал, что тобой интересуются железнодорожники?

— Мне сказал об этом мой агент. Он мне объяснил, что в команде есть определенный план. У меня состоялся разговор с Томасом Цорном. Он мне подробнее рассказал о планах клуба. Мне говорили, что я смогу прогрессировать в «Локомотиве». Честно, для меня это было очень тяжелое решение. Переехать из Франции в Россию... Но я здесь. И я счастлив. Решение о трансфере в «Локомотив» — одно из лучших в моей карьере.

— Что тебе предложил Томас Цорн, из-за чего ты решил выбрать «Локомотив»?

— В «Монако» я играл очень мало. Томас мне пообещал, что у меня будет возможность получать игровое время. А это важно для любого игрока. В «Монако» я не был счастлив. «Локомотив» интересовался мной, в то время мне это было нужно. Я полностью посвятил себя московскому клубу.