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Изидор — о переходе в «Локомотив»: «Для меня это было очень тяжелое решение. Переехать из Франции в Россию»

Изидор рассказал о своем переходе в «Локомотив»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе в команду железнодорожников.

— Хотелось бы подробнее поговорить с тобой о переходе в «Локомотив». Когда ты впервые узнал, что тобой интересуются железнодорожники?

— Мне сказал об этом мой агент. Он мне объяснил, что в команде есть определенный план. У меня состоялся разговор с Томасом Цорном. Он мне подробнее рассказал о планах клуба. Мне говорили, что я смогу прогрессировать в «Локомотиве». Честно, для меня это было очень тяжелое решение. Переехать из Франции в Россию... Но я здесь. И я счастлив. Решение о трансфере в «Локомотив» — одно из лучших в моей карьере.

— Что тебе предложил Томас Цорн, из-за чего ты решил выбрать «Локомотив»?

— В «Монако» я играл очень мало. Томас мне пообещал, что у меня будет возможность получать игровое время. А это важно для любого игрока. В «Монако» я не был счастлив. «Локомотив» интересовался мной, в то время мне это было нужно. Я полностью посвятил себя московскому клубу.

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»
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ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
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