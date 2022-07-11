Изидор — о переходе в «Локомотив»: «Для меня это было очень тяжелое решение. Переехать из Франции в Россию»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе в команду железнодорожников.
— Хотелось бы подробнее поговорить с тобой о переходе в «Локомотив». Когда ты впервые узнал, что тобой интересуются железнодорожники?
— Мне сказал об этом мой агент. Он мне объяснил, что в команде есть определенный план. У меня состоялся разговор с Томасом Цорном. Он мне подробнее рассказал о планах клуба. Мне говорили, что я смогу прогрессировать в «Локомотиве». Честно, для меня это было очень тяжелое решение. Переехать из Франции в Россию... Но я здесь. И я счастлив. Решение о трансфере в «Локомотив» — одно из лучших в моей карьере.
— Что тебе предложил Томас Цорн, из-за чего ты решил выбрать «Локомотив»?
— В «Монако» я играл очень мало. Томас мне пообещал, что у меня будет возможность получать игровое время. А это важно для любого игрока. В «Монако» я не был счастлив. «Локомотив» интересовался мной, в то время мне это было нужно. Я полностью посвятил себя московскому клубу.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -