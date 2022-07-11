Смородская о словах Изидора о борьбе «Локомотива» с «Зенитом»: «Смешно!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова нападающего железнодорожников Вильсона Изидора, который в интервью «СЭ» заявил, что железнодорожники способны скинуть «Зенит» с пьедестала РПЛ.

«Такие слова вызывают только смех. Смешно! Настоящая маниловщина! Не зря Гоголь писал», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» по итогам прошлого сезона набрал 48 очков и занял шестое место в чемпионате России.

В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 11 матчей в чемпионате России и забил 7 мячей.