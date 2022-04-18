Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал матч с «Сочи» (2:2) в 25-м туре Тинькофф РПЛ.

«Это была тяжелая игра для нас. «Сочи» рано забил гол. Мы старались играть в нашу игру, но в начале нам это не удавалось. На поле сегодня было очень жарко. В первом тайме на нашем игроке сфолили, был поставлен пенальти. И я очень рад, что мне удалось его реализовать. К концу матча мы еще больше взвинтили обороты, больше доминировали. И вы помните этот момент, который возник на последней минуте. Если бы мы его использовали, мы могли бы выиграть эту встречу», — приводит слова Изидора сайт клуба.

Нападающий также отметил, что для него не важно, забивает ли он голы в матче или это делает кто-то другой.

«На каждый матч мои цели остаются неизменными. Главная цель — помочь команде выиграть, забиваю ли я сам голы, либо мне удается отдать голевую передачу, это не так важно. Сейчас моя статистика такова, что в среднем я забиваю один гол за игру. В матче с «Сочи» мне удалось превзойти этот показатель и забить дважды», — добавил Изидор.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за «Локомотив», забил 7 голов и сделал две результативные передачи.

Железнодорожники с 38 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.