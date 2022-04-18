Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:05

Изидор: «Главная цель — помочь «Локо» выиграть, забиваю ли я сам голы, либо отдаю передачу, это не так важно»

Нападающий «Локомотива» Изидор прокомментировал ничью с «Сочи» в 25-м туре РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал матч с «Сочи» (2:2) в 25-м туре Тинькофф РПЛ.

«Это была тяжелая игра для нас. «Сочи» рано забил гол. Мы старались играть в нашу игру, но в начале нам это не удавалось. На поле сегодня было очень жарко. В первом тайме на нашем игроке сфолили, был поставлен пенальти. И я очень рад, что мне удалось его реализовать. К концу матча мы еще больше взвинтили обороты, больше доминировали. И вы помните этот момент, который возник на последней минуте. Если бы мы его использовали, мы могли бы выиграть эту встречу», — приводит слова Изидора сайт клуба.

Нападающий также отметил, что для него не важно, забивает ли он голы в матче или это делает кто-то другой.

«На каждый матч мои цели остаются неизменными. Главная цель — помочь команде выиграть, забиваю ли я сам голы, либо мне удается отдать голевую передачу, это не так важно. Сейчас моя статистика такова, что в среднем я забиваю один гол за игру. В матче с «Сочи» мне удалось превзойти этот показатель и забить дважды», — добавил Изидор.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за «Локомотив», забил 7 голов и сделал две результативные передачи.

Железнодорожники с 38 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/loko-news-intervyu-izidora-i-karpukasa-posle-sochi/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Вильсон Изидор
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Нападающий «Локомотива» Изидор попал в команду недели вместе с Бензема по версии L'Equipe
Президент «Урала» отреагировал на возможное назначение Гончаренко на пост главного тренера команды
Карпукас рассказал о дебюте за «Локомотив»
КДК РФС не будет рассматривать поведение Родриго после удаления в матче с «Локомотивом»
Блеск Изидора, качество Федотова, драма Акинфеева. Бронзовые сюжеты тура
«С таким судейством трудно было не проиграть». Божович — о поражении от «Ростова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррера: «Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости