Каррера: «Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб с юбилеем.

«Поздравляю «Спартак» с юбилеем! Большая дата! Мои пожелания? Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х. Стеночки и забегания — все этого ждут!» — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

57-летний итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Олимп Суперкубка России в 2017 году.