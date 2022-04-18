Министр спорта России Матыцин поздравил «Спартак» со 100-летием

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил московский «Спартак» с юбилеем.

«Не у многих российских команд есть такая долгая и богатая на события история. За годы своего существования «Спартак» стал не только одной из ведущих отечественных футбольных команд, но и уникальным движением в мире спорта, выделяясь своей знаменитой красно-белой атрибутикой.

«Спартак» заслуженно завоевал любовь миллионов болельщиков не только в России, но и за ее пределами. Клуб неоднократно добивался высоких результатов на российской и международной арене, бил рекорды и радовал своей игрой любителей спорта и футбола.

От всей души желаю «Спартаку» спортивного долголетия и новых побед!» — говорится в сообщении на сайте Минспорта.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.