Нападающий «Локомотива» Раков: «У нас неплохой состав»

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков заявил, что даже после ухода ряда лидеров у команды остается хороший состав.

«Во всех командах происходят изменения, кто-то уходит, кто-то приходит. У нас так случилось, что некоторые ведущие футболисты ушли. Но будем играть и бороться тем, кто есть. У «Локомотива» неплохой состав, будем двигаться дальше. Сможем ли претендовать на топ-3 чемпионата России? Не хочу ничего обещать. Но мы будем стараться делать все, чтобы подняться максимально высоко в турнирной таблице. Нам нужно работать и прогрессировать, — сказал Раков «РБ Спорт».

«Локомотив» в чемпионате России-2024 занял 4-е место. В летнее трансферное окно из клуба уже ушли Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.

19-летний Раков в прошлом сезоне выступал за молодежный состав «Локомотива». Он провел семь матчей и забил 6 голов.