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В Уругвае сообщили о скором переходе защитника «Динамо» Варелы во «Фламенго»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела в ближайшее время покинет клуб, сообщает журналист Хуан Аранго со ссылкой на ESPN Uruguay.

По сведениям источника, 29-летний уругваец в скором времени перейдет в бразильский «Фламенго». Ранее Варела заявил, что готов провести весь сезон в «Динамо».

Защитник перешел в «Динамо» летом прошлого года из «Копенгагена». До этого он с октября 2020-го по июнь 2021-го был в аренде в московском клубе. Контракт Варелы с бело-голубыми действует до лета 2023 года.

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