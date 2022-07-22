В Уругвае сообщили о скором переходе защитника «Динамо» Варелы во «Фламенго»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела в ближайшее время покинет клуб, сообщает журналист Хуан Аранго со ссылкой на ESPN Uruguay.

По сведениям источника, 29-летний уругваец в скором времени перейдет в бразильский «Фламенго». Ранее Варела заявил, что готов провести весь сезон в «Динамо».

Защитник перешел в «Динамо» летом прошлого года из «Копенгагена». До этого он с октября 2020-го по июнь 2021-го был в аренде в московском клубе. Контракт Варелы с бело-голубыми действует до лета 2023 года.