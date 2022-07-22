В Уругвае сообщили о скором переходе защитника «Динамо» Варелы во «Фламенго»
Защитник «Динамо» Гильермо Варела в ближайшее время покинет клуб, сообщает журналист Хуан Аранго со ссылкой на ESPN Uruguay.
По сведениям источника, 29-летний уругваец в скором времени перейдет в бразильский «Фламенго». Ранее Варела заявил, что готов провести весь сезон в «Динамо».
Защитник перешел в «Динамо» летом прошлого года из «Копенгагена». До этого он с октября 2020-го по июнь 2021-го был в аренде в московском клубе. Контракт Варелы с бело-голубыми действует до лета 2023 года.
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|22.07
|20:00
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
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Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
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|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
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|- : -
|24.07
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|
Ахмат – Факел
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Крылья Советов
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
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|
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
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|И
|К
|Ж
|
|
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Нижний Новгород
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