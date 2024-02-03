Ежов — о сборах: «В первые дни тяжело, охота вернуться домой»

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал «СЭ» о зимнем отпуске.

— Роман, можете рассказать, как у вас прошел отпуск, а затем первые сборы с командой?

— Отпуск, скажем так, прошел очень хорошо (смеется).

— В каком плане?

— Очень долгий он был, на самом деле. Иногда этого не хватает. Все успел сделать, съездил и к семье, и к родителям. Потрясающе отдохнули с женой в теплых странах. Еще и в Самаре достаточно долго отдыхали, катались на коньках и так далее. Поэтому после этого всего тяжело втягиваться в спортивный сезон. Но нам не привыкать, это же не первый раз. Понятное дело, в первые дни тебе тяжело, все болит, охота домой обратно вернуться, в теплые страны (смеется). Без этого никуда, это наша работа. Поэтому как-то так.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).