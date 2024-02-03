Агент Ленини — о возможном уходе игрока в ОАЭ: «Ждем решения «Краснодара»

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы хавбека «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал о ходе переговоров с клубом из ОАЭ.

«Пока сделка не закрыта. Ждем решения «Краснодара», – цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что неназванный клуб из ОАЭ может арендовать 27-летнего игрока сборной Кабо-Верде с правом выкупа.

Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.